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Дмитрий Давыдов возглавил команду Академии "Зенита"

Дмитрий Давыдов назначен главным тренером команды Академии "Зенита" 2004-го года рождения, которая проводит сбору в Турции.

Специалист сменил на этом посту Александра Горшкова, у которого прежде он был помощником, передает "Bobsoccer".

Анатолий Давыдов, отец Дмитрия Давыдова, был официально представлен тренерскому коллективу в качестве директора Академии.
Теги: Зенит
Сегодня, 10:08
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№1 Написал: N-52 (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сынок по каким заслугам ? А.Давыдов в общем российском тренде. Неприятно удивил.
Регистрация: 13.08.2012
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