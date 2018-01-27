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Юрист Павла Погребняка: космические штрафы не имеют перспектив быть взысканными

Михаил Прокопец, юрист форварда Павла Погребняка, высказался относительно досрочного расторжения контракта футболиста с "Динамо" по инициативе клуба.

– "Динамо" хочет взыскать с Погребняка 20 миллионов евро за неявку на игру?

– Это стандартная практика многих клубов, которые включают в контракты какие-то космические штрафы, не имеющие никаких перспектив быть взысканными, – цитирует Прокопца "СЭ".
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 10:26
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№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:49) #
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Космические зарплаты можно а космические штрафы нет! Что то бредом попахивает от юриста!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Давно говорил, что Падла Деревняк закончит жизнь тумбочкой в ИКЕЕ stuck_out_tongue_winking_eye Таки имя мое переводится - "пророк" ПаблО пойдет за долги


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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