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Зоран Тошич: Максимович - топовый защитник, с ним "Спартак" станет сильнее

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался относительно аренды "Спартаком" защитника "Наполи" Николы Максимовича.

"Максимович – топовый защитник. Если честно, я не вижу у него слабых мест. Никола обладает хорошей стартовой скоростью, грамотно выбирает позицию на поле. Уверен, в "Спартаке" у него все получится. Российский чемпионат обретет еще одну звезду.

Он практически не играл в "Наполи"? Не понимаю, почему так происходит. Видимо, тренер решил сделать ставку на других защитников. Для меня это странно. За него же столько денег заплатили! Знаю, что Николе обещали дать шанс, но ситуация сложилась по-другому.

Цена в 800 тысяч евро за 10 матчей в чемпионате? Если "Спартак" готов расстаться с такой суммой, значит, она адекватна. Не хочется рассуждать на эту тему. Уверен, что красно-белые станут с Максимовичем сильнее, это точно", - передает слова Тошича СЭ.
Теги: Максимович Тошич Спартак
Сегодня, 10:57
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