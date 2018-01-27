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"Краснодар" - "Астана": видеообзор

"Краснодар" в товарищеском матче на сборе в Абу-Даби уступил "Астане". Пресс-служба "быков" опубликовала видеообзор встречи.

Товарищеский матч

"Краснодар" – "Астана" - 1:3

Голы: Малый, 8, Томасов, 24, Классон, 35, Томасов, 44

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 46), Стежко (Калинин, 46), Петров (Нестеренко, 46), Гранквист (Мартынов, 46), Рамирес (Янбаев, 46), Каборе (Шишкин, 46), Перейра (Ристич, 46), Классон (Жоаозиньо, 46), Мамаев (Вандерсон, 46), Жигулёв (Газинский, 62), Иван (Воробьёв, 46)

"Астана": Эрич (Павлов, 46), Шомко, Логвиненко (Аничич, 46), Шитов (Постников, 46), Малый (Бейсебеков, 46), Маевский (Мужиков, 46), Кляйнхайслер (Граховац, 46), Томасов (Станоевич, 46), Зайнутдинов (Перцух, 46), Деспотович (Щеткин, 46), Кабананга (Муртазаев, 46)

Предупреждения: Рамирес, 7, Кляйнхайслер, 32, Мужиков, 90.

Теги: Краснодар
Сегодня, 11:03
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:27) #
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Астана конечно красавцы,очень поднялись за последние годы
Регистрация: 27.07.2016
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