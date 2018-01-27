Экс-форвард "Спартака" может заменить бывшего нападающего ЦСКА в "Аланьяспоре"

Нападающий "Олимпиакоса" Эммануэль Эменике может вскоре вернуться в чемпионат Турции, информирует Fotomac.Экс-форвард "Спартака" рассматривается главным кандидатом на место Вагнера Лав в "Аланьяспоре". 33-летний бразилец близок к переходу в "Бешикташ".