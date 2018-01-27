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"Локомотив" сыграл вничью со шведским "Эстерсундом"

"Локомотив" сыграл вничью со шведским "Эстерсундом" в контрольном матче на сборе в Испании.

Товарищеский матч

"Локомотив" – "Эстерсунд" 3:3

Голы: Фернандеш, 17, Ан. Миранчук, 41, Хопкатт, 49, Алексей Миранчук, 58, Годдос, 68, 80

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, (Чорлука, 71), Лысов, (Виталий Денисов, 77), Игорь Денисов, (Тарасов, 38), Коломейцев, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан, (Ари, 46), Эдер, (Алексей Миранчук, 46).

Предупреждения: Денисов, 35, Ари, 75, Бергквист, 75, Виталий Денисов, 84
Теги: Локомотив
Вчера, 22:07
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 22:29) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Нормуль покрайне мере команда в Тонусе
Регистрация: 18.03.2012
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