"Локомотив" сыграл вничью со шведским "Эстерсундом" в контрольном матче на сборе в Испании.Товарищеский матчФернандеш, 17, Ан. Миранчук, 41, Хопкатт, 49, Алексей Миранчук, 58, Годдос, 68, 80"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, (Чорлука, 71), Лысов, (Виталий Денисов, 77), Игорь Денисов, (Тарасов, 38), Коломейцев, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан, (Ари, 46), Эдер, (Алексей Миранчук, 46).Предупреждения: Денисов, 35, Ари, 75, Бергквист, 75, Виталий Денисов, 84