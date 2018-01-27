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"Аталанта" на выезде нанесла разгромное поражение "Сассуоло"

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде нанесла разгромное поражение "Сассуоло".

Чемпионат Италии

22 тур

"Сассуоло" – "Аталанта" 0:3

Гол: Мазиелло, 30, Кристанте, 83, Фройлер, 90

"Сассуоло": Консильи, Лирола, Пелузо, Гольданига, Ачерби, Маньянелли, Миссироли, Дункан (Рагуза, 76), Фальчинелли (Матри, 55), Берарди, Политано (Скамакка, 90+3)

"Аталанта": Голлини, Кастань, Паломино, Мазиелло, Толой, Гозенс (Хатебур, 73), Фройлер, де Рон, Кристанте (Манчини, 90+3), Иличич, Корнелиус (Петанья, 60)

Предупреждения: Гольданига, 69

Удаления: Гольданига, 90+6
Теги: Сассуоло Аталанта
Вчера, 22:13
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