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"Малага" на своем поле не смогла обыграть "Жирону"

"Малага" дома сыграла вничью с "Жироной" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

21 тур

"Малага" – "Жирона" 0:0

"Малага": Хименес, Росалес, Рикка, Эрнандес, Микель, Итурра, Кеко (Гарсия, 73), Ресио, Гонсалес, Кастро, Гонсалес (Эн-Несири, 60)

"Жирона": Буну, Маффео, Мохика, Муньеса, Эспиноса, Рамальо, Понс, Гранель (Луис, 88), Португес (Олунга, 83), Гарсия, Стуани

Предупреждения: Рамальо, 34, Кастро, 67, 78

Удаления: Кастро, 78
Теги: Малага Жирона
Вчера, 22:37
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