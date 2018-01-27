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"Вердер" и "Герта" поделили очки
Матч 20-го тура чемпионата Германии "Вердер" - "Герта" завершился вничью.
Чемпионат Германии
20 тур
"Вердер" – "Герта" 0:0
"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Мойсандер, Велькович, Баргфреде (Кайнц, 72), Юнузович (Йоханнссон, 88), Эггештайн, Делейни, Гондорф (Бельфодиль, 80), Крузе
"Герта": Крафт, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Шелбред, Лустенбергер (Торунарига, 22), Лацаро, Майер, Дуда (Леки, 60), Калу, Зельке (Ибишевич, 67)
Предупреждения: Делейни, 12, Баргфреде, 15, Зельке, 51, Ибишевич, 90+2, Аугустинсон, 90+4
Чемпионат Германии
20 тур
"Вердер" – "Герта" 0:0
"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Мойсандер, Велькович, Баргфреде (Кайнц, 72), Юнузович (Йоханнссон, 88), Эггештайн, Делейни, Гондорф (Бельфодиль, 80), Крузе
"Герта": Крафт, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Шелбред, Лустенбергер (Торунарига, 22), Лацаро, Майер, Дуда (Леки, 60), Калу, Зельке (Ибишевич, 67)
Предупреждения: Делейни, 12, Баргфреде, 15, Зельке, 51, Ибишевич, 90+2, Аугустинсон, 90+4
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