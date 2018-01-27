Нури Шахин: наши результаты идут не в совсем правильном направлении

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин прокомментировал матч против "Фрайбурга" (2:2) в рамках 20-го тура чемпионата Германии."Я не доволен результатом матча. Конечно, этого не должно было быть. Все зависит от меня, от каждого из нас. Мы должны попасть в Лигу чемпионов. Но наши результаты идут не в совсем правильном направлении", - цитирует Шахина Kicker.