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Нури Шахин: наши результаты идут не в совсем правильном направлении

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин прокомментировал матч против "Фрайбурга" (2:2) в рамках 20-го тура чемпионата Германии.

"Я не доволен результатом матча. Конечно, этого не должно было быть. Все зависит от меня, от каждого из нас. Мы должны попасть в Лигу чемпионов. Но наши результаты идут не в совсем правильном направлении", - цитирует Шахина Kicker.
Теги: Боруссия Фрайбург
Вчера, 23:16
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