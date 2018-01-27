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Неймар после разгрома "Монпелье" подарил футболу игроку "Тосно" (фото)

Нападающий "ПСЖ" Неймар после разгрома "Монпелье" в матче 23-го тура чемпионата Франции (4:0) подарил свою футболку полузащитнику "Тосно" Андерсону Карвальо.

"Почти хет-трик сегодня от лучшего в мире... но все равно он снова показал шоу", - написал Карвальо.

Теги: Неймар ПСЖ Тосно
Сегодня, 09:14
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