Неймар после разгрома "Монпелье" подарил футболу игроку "Тосно" (фото)

Нападающий "ПСЖ" Неймар после разгрома "Монпелье" в матче 23-го тура чемпионата Франции (4:0) подарил свою футболку полузащитнику "Тосно" Андерсону Карвальо."Почти хет-трик сегодня от лучшего в мире... но все равно он снова показал шоу", - написал Карвальо.