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Маурисио Почеттино: если мы хотим пройти дальше, то нам придется быть сильными в переигровке

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с "Ньюпорт Каунти" (1:1) в рамках Кубка Англии.

"К счастью, нам удалось забить в концовке матча. Мы проиграли большинство единоборств, но в последние минуты мы создали шансы и заслужили ничью. Если мы хотим пройти дальше, то нам придется быть сильными в переигровке", - цитирует Почеттино TMW.
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 09:43
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