Маурисио Почеттино: если мы хотим пройти дальше, то нам придется быть сильными в переигровке

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с "Ньюпорт Каунти" (1:1) в рамках Кубка Англии."К счастью, нам удалось забить в концовке матча. Мы проиграли большинство единоборств, но в последние минуты мы создали шансы и заслужили ничью. Если мы хотим пройти дальше, то нам придется быть сильными в переигровке", - цитирует Почеттино TMW.