Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Лука Модрич: почему мы должны бояться "ПСЖ"?

Полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился ожиданиями от противостояния с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"ПСЖ" - отличная команда, но "Реал" тоже. Мы единственная команда, которая выиграла две Лиги чемпионов подряд. В футболе нет страха, особенно у "Реала". Почему мы должны бояться?", - цитирует Модрича L'Equipe.
Теги: Модрич ПСЖ Реал
Сегодня, 10:09
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Реал кого-то бояться?)


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.