Лука Модрич: почему мы должны бояться "ПСЖ"?

Полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился ожиданиями от противостояния с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов."ПСЖ" - отличная команда, но "Реал" тоже. Мы единственная команда, которая выиграла две Лиги чемпионов подряд. В футболе нет страха, особенно у "Реала". Почему мы должны бояться?", - цитирует Модрича L'Equipe.