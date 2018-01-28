Марселино: в первом тайме "Реал" практически ничего не дал нам создать

Главный тренер "Валенсии" Марселино поделился впечатлениями от игры против мадридского "Реала" (1:4) в рамках 21-го тура чемпионата Испании."В первом тайме соперник практически ничего не создал. "Реал" повел в счете после двух пенальти. Во втором тайме я увидел гордость и убежденность в глазах своей команды. Мы нашли правильный баланс в игре.Что касается арбитра, то не хочу оценивать его действия. Нам нужно сосредоточиться на своей игре", - цитирует Марселино TMW.