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Марселино: в первом тайме "Реал" практически ничего не дал нам создать

Главный тренер "Валенсии" Марселино поделился впечатлениями от игры против мадридского "Реала" (1:4) в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

"В первом тайме соперник практически ничего не создал. "Реал" повел в счете после двух пенальти. Во втором тайме я увидел гордость и убежденность в глазах своей команды. Мы нашли правильный баланс в игре.

Что касается арбитра, то не хочу оценивать его действия. Нам нужно сосредоточиться на своей игре", - цитирует Марселино TMW.
Теги: Валенсия Реал
Сегодня, 11:08
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