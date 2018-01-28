Хавьер Пасторе: я очень счастлив в Париже, но пока не принял никаких решений

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе сообщил, что хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии. Ранее сообщалось, что футболиста может подписать "Интер"."Я не знаю, что делать. Ситуация сейчас сложная. Я очень счастлив в Париже, но пока не принял никаких решений. Я хочу регулярно играть, чтобы попасть на чемпионат мира. Мне нужно принять решение вместе с клубом. Я должен сделать так, чтобы попасть на чемпионат мира. Существует много разговоров об "Интере". Я хочу перейти туда. Я знаю, что такое Серия А, моя жена - итальянка. "Интер" может быть правильным решением. Это будет нелегкое решение для меня и для ПСЖ", - цитирует Пасторе Football Italia.