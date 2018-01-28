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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Майк Флинн: я разочарован ничьей с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Ньюпорт Каунти" Майк Флинн прокомментировал ничью с "Тоттенхэмом" (1:1) в рамках Кубка Англии.
Напомним, что команд ожидает переигровка.
"Я разочарован, если честно. Мы пропустили поздний гол. Но стоит отметить уровень соперника. Первый гол был важен для нас, но для клуба это было еще что-то. Мы почти вышли в следующий раунд. Мы отключились на минуту, и Харри Кейн забил. Большие парни могут наказать тебя, вот почему им платят так много и они играют в высшей лиге", - цитирует Флинна ВВС.
Напомним, что команд ожидает переигровка.
"Я разочарован, если честно. Мы пропустили поздний гол. Но стоит отметить уровень соперника. Первый гол был важен для нас, но для клуба это было еще что-то. Мы почти вышли в следующий раунд. Мы отключились на минуту, и Харри Кейн забил. Большие парни могут наказать тебя, вот почему им платят так много и они играют в высшей лиге", - цитирует Флинна ВВС.
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