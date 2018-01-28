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Рафаэль Бенитес: теперь мы концентрируемся на чемпионате

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение от "Челси" (0:3) и вылет команды из Кубка Англии.

"Мы неплохо играли в первом тайме, имели шансы, оказывали давление. Мы допустили ошибку в контратаке при первом голе, после второго гола нам не повезло. Я доволен командой в первом тайме и разочарован тем, как все закончилось. Теперь мы концентрируемся на чемпионате.

Что касается новых футболистов в зимнее окно, то, надеюсь, они будут", - цитирует Бенитеса ВВС.
Теги: Бенитес Ньюкасл Челси
Вчера, 21:26
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