Рафаэль Бенитес: теперь мы концентрируемся на чемпионате

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение от "Челси" (0:3) и вылет команды из Кубка Англии."Мы неплохо играли в первом тайме, имели шансы, оказывали давление. Мы допустили ошибку в контратаке при первом голе, после второго гола нам не повезло. Я доволен командой в первом тайме и разочарован тем, как все закончилось. Теперь мы концентрируемся на чемпионате.Что касается новых футболистов в зимнее окно, то, надеюсь, они будут", - цитирует Бенитеса ВВС.