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"Милан" впервые в сезоне победил в трех матчах подряд

"Милан" дома обыграл "Лацио" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

22 тур

"Милан" – "Лацио" 2:1

Голы: Кутроне, 15, Марушич, 20, Бонавентура, 44

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Антонелли (Абате, 71), Бонуччи, Романьоли, Билья, Кессье, Бонавентура, Чалханоглу, Кутроне (Силва, 71), Сусо (Борини, 81)

"Лацио": Стракоша, Раду, Врей (Рамос, 74), Баштуш, Марушич (Нани, 83), Лулич, Пароло, Милинкович-Савич, Альберто, Лейва (Андерсон, 52), Кайседо

Предупреждения: Раду, 25, Марушич, 28, Милинкович-Савич, 41, Лулич, 51, Антонелли, 65, Баштуш, 85, Абате, 86, Пароло, 90
Теги: Милан Лацио
Вчера, 22:06
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