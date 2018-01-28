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"Барселона" объявила состав на матч с "Алавесом"

Стал известен состав "Барселоны" на матч 21-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген – Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Люка Динь – Паулиньо, Иван Ракитич, Андрес Иньеста, Филиппе Коутиньо – Луис Суарес, Лионель Месси.
Теги: Барселона Алавес
Вчера, 22:10
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