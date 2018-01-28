Диего Симеоне: после трех матчей без побед было нелегко играть с "Лас-Пальмасом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Лас-Пальмасом" (3:0) в 22-м туре чемпионата Испании."После трех матчей без побед было нелегко столкнуться с "Лас-Пальмасом". Еще у нас отсутствовали Диего Коста и Гамейро. Но мы хорошо справились со своей задачей. Из-за усталости нам не хватало скорости. Во втором тайме выход Витоло и Карраско добавил нам скорости. После этого все изменилось", - приводит его слова AS.