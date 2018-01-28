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Кевин де Брейне: тактика, которую мы использовали, была классной

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне прокомментировал победу над "Кардифф Сити" (2:0) в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

"У нас был немного другой стиль игры. Тактика, которую мы использовали, была классной. Компани всегда был свободен, за счет этого много было места в полузащите. Второй тайм получил странным. Соперник не хотел атаковать, поэтому в течение получаса было скучно", - цитирует бельгийца ВВС.
Теги: Де Брёйне Манчестер Сити Кардифф
Вчера, 23:08
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