Кевин де Брейне: тактика, которую мы использовали, была классной

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне прокомментировал победу над "Кардифф Сити" (2:0) в рамках 1/16 финала Кубка Англии."У нас был немного другой стиль игры. Тактика, которую мы использовали, была классной. Компани всегда был свободен, за счет этого много было места в полузащите. Второй тайм получил странным. Соперник не хотел атаковать, поэтому в течение получаса было скучно", - цитирует бельгийца ВВС.