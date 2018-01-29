Вагнер Лав прилетел в Стамбул для подписания контракта с "Бешикташем"

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав близок к переходу в "Бешикташ", отмечает Tribun Dergi. 33-летний бразилец прилетел в Стамбул, где в ближайшее время подпишет соглашение с новым клубом.Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера может составить три миллиона евро.