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Вагнер Лав прилетел в Стамбул для подписания контракта с "Бешикташем"

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав близок к переходу в "Бешикташ", отмечает Tribun Dergi. 33-летний бразилец прилетел в Стамбул, где в ближайшее время подпишет соглашение с новым клубом.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера может составить три миллиона евро.
Теги: Вагнер Лав Бешикташ Трансферы
Сегодня, 09:00
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 09:22) #
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и зачем им теперь Смолов?)
Регистрация: 23.03.2017
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