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В Казани организуют круглосуточные поезда из аэропорта во время ЧМ

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин рассказал о движении поездов из аэропорта Казани в город во время ЧМ-2018.

"В дни проведения матчей на маршруте Казань - аэропорт - Казань будут курсировать три состава электропоездов. Интервал движения между поездами составит один час.

Поезда будут курсировать 24 часа в день матча и до шести утра следующего дня. Бесплатным проезд станет для зрителей и волонтеров", - передает слова министра ТАСС.

Сафин также заявил о запуске сотни дополнительных поездов для сообщения с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Нижним Новгородом, Волгоградом и Екатеринбургом.
Сегодня, 09:27
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