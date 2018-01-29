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Хавбек "Леха" Тетте близок к переходу в "Динамо"

Полузащитник "Леха" Абдул-Азиз Тетте близок к переходу в "Динамо", передает "СЭ".

Сообщается, что 27-летний хавбек уже прошел медицинский осмотр в стане бело-голубых.

В ближайшее время клубы должны согласовать условия перехода Тетте. Сумма трансфера может составить около 1 миллион евро.
Теги: Динамо Трансферы
Сегодня, 09:48
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