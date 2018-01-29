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Лионель Месси: у меня нет никаких отношений с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом "Реала" Криштиану Роналду.

"У меня нет никаких отношений с Роналду. Мы видимся с ним лишь на церемониях награждения, там и беседуем. Наши пути не часто пересекаются.

Неудачи "Реала" - это временное явление. В конце концов благодаря своим игрокам они будут бороться за все титулы", - передает слова Месси World Soccer.
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 10:18
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№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мы видимся с ним лишь на церемониях награждения, там и беседуем. Наши пути не часто пересекаются.

Неправда. На поле миллион раз сталкивлись.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
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