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Ведран Чорлука: сейчас я не на уровне основного игрока

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал ситуацию с центральными защитниками в команде.

- Кверквелия на текущий момент - лучший защитник премьер-лиги. Вместе с Неманьей они хорошо играли. У "Локомотива" сильнейшая связка центральных защитников РФПЛ. Мы меньше всех пропустили - это показатель.

У нас с Дюрицей и Пейчиновичем тоже неплохо получалось, но никогда так хорошо, как сейчас. Поэтому ничего не надо менять. На месте тренера я бы не стал менять. У нашей команды все получается.

- Прямо сейчас Ведран Чорлука слабее конкурентов?

- Сейчас да, я всего две недели тренируюсь без боли. Я сейчас не на уровне основного игрока. Предстоит еще много работы.

ФК "Локомотив"
Теги: Чорлука Локомотив
Сегодня, 10:31
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