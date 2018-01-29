Ведран Чорлука: сейчас я не на уровне основного игрока

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал ситуацию с центральными защитниками в команде.- Кверквелия на текущий момент - лучший защитник премьер-лиги. Вместе с Неманьей они хорошо играли. У "Локомотива" сильнейшая связка центральных защитников РФПЛ. Мы меньше всех пропустили - это показатель.У нас с Дюрицей и Пейчиновичем тоже неплохо получалось, но никогда так хорошо, как сейчас. Поэтому ничего не надо менять. На месте тренера я бы не стал менять. У нашей команды все получается.- Сейчас да, я всего две недели тренируюсь без боли. Я сейчас не на уровне основного игрока. Предстоит еще много работы.