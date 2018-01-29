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УЕФА выявил несоответствия в финансовых отчетах "ПСЖ"

УЕФА начал проверку в отношении "ПСЖ" касательно соблюдения французским клубом правил финансового фэйр-плей, информирует AS.

Сообщается, что в отчетах парижан выявлены несоответствия цифр с реальными суммами контрактов со спонсорами из Катара.
Теги: ПСЖ
Сегодня, 11:52
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 12:19) #
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Регистрация: 18.08.2013
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