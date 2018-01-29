УЕФА выявил несоответствия в финансовых отчетах "ПСЖ"

УЕФА начал проверку в отношении "ПСЖ" касательно соблюдения французским клубом правил финансового фэйр-плей, информирует AS.Сообщается, что в отчетах парижан выявлены несоответствия цифр с реальными суммами контрактов со спонсорами из Катара.