"Зенит" вернулся в Санкт-Петербург со сбора в ОАЭ

"Зенит" вернулся с первого сбора в ОАЭ. В рамках этого этапа подготовки сине-бело-голубые провели три товарищеских матча, одержав три победы с общим счетом 14:2 - над "Копенгагеном" (5:0), пражской "Славией" (5:1) и "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1).Со 2 по 13 февраля футболисты "Зенита" будут тренироваться в турецком Белеке.