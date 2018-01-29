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Фил Невилл: я не сексист, я живу правильно

Новый главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл извинился за публикации от 2012 года, которые британская пресса расценила как сексистские.

"Я должен извиниться. Мне не нравятся слова, которые я использовал. Я не сексист! Я живу правильно", - цитирует Невилла BBC.

Напомним, в январе 2012 года Невилл написал: "Когда я говорю "мужское утро", я думаю, что женщины заняты на кухнях и готовят".
Теги: Невилл
Вчера, 21:22
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2
(1)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Живу правильно, люблю понтануться. Ф. Невилл.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
-1 мужик


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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