Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Юмор, анекдоты, байки
|papont
|Ситуация на юго-востоке Украины
|papont
|КБ-Гостевая
|Black Fox
|Феномен Грудинина или про выборы
|Corner
|Политика
|НетуЧерного
|Зенит
|bazetd
|Mузыка
|utekay
|LIVERPOOL FC
|краневутер
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:27
"Локомотив" не смог приобрести Гжегожа Крыховяка (2)
"Локомотив" не смог приобрести Гжегожа Крыховяка (2)
Вчера, 22:47
Лерой Сане повредил связки лодыжки в кубковом матче
Лерой Сане повредил связки лодыжки в кубковом матче
Вчера, 22:25
Переход Эдена Джеко в "Челси" сорвался (2)
Переход Эдена Джеко в "Челси" сорвался (2)
Вчера, 22:10
Жерар Пике: "Барселона" - это мой дом
Жерар Пике: "Барселона" - это мой дом
Вчера, 21:46
Икер Муниаин – Ляпорту: желаю самого лучшего! Люблю тебя, м*дак (2)
Икер Муниаин – Ляпорту: желаю самого лучшего! Люблю тебя, м*дак (2)
Вчера, 21:42
Джо Харт не хочет выступать за "Вест Хэм"
Джо Харт не хочет выступать за "Вест Хэм"
Вчера, 21:22
Фил Невилл: я не сексист, я живу правильно (2)
Фил Невилл: я не сексист, я живу правильно (2)
Вчера, 21:05
"Зенит" вернулся в Санкт-Петербург со сбора в ОАЭ
"Зенит" вернулся в Санкт-Петербург со сбора в ОАЭ
Вчера, 20:09
Эмерик Ляпорт покинул "Атлетик" (1)
Эмерик Ляпорт покинул "Атлетик" (1)
Вчера, 19:52
ЦСКА сыграл вничью против "Пяста" - 0:0 (19)
ЦСКА сыграл вничью против "Пяста" - 0:0 (19)
Вчера, 19:27
Рахман Баба станет игроком "Шальке"
Рахман Баба станет игроком "Шальке"
Вчера, 19:10
Артур Юсупов вернулся в расположение "Ростова"
Артур Юсупов вернулся в расположение "Ростова"
Вчера, 19:02
Дмитрий Тарасов обвенчался (3)
Дмитрий Тарасов обвенчался (3)
Вчера, 18:21
Дмитрий Сенников: Погребняк может вдохновить на успех "Ростов" или "Тосно", как в свое время "Локо" вдохновил Хапов (3)
Дмитрий Сенников: Погребняк может вдохновить на успех "Ростов" или "Тосно", как в свое время "Локо" вдохновил Хапов (3)
Вчера, 18:06
"Динамо" может расторгнуть контракт с Александром Сапетой (6)
"Динамо" может расторгнуть контракт с Александром Сапетой (6)
Вчера, 17:30
"Динамо" осталось уладить финансовые вопросы по трансферу Тетте (1)
"Динамо" осталось уладить финансовые вопросы по трансферу Тетте (1)
Вчера, 17:21
СМИ: Софьян Ханни подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года (15)
СМИ: Софьян Ханни подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года (15)
Вчера, 17:02
В "Андерлехте" подтвердили, что Ханни перейдет в "Спартак" (3)
В "Андерлехте" подтвердили, что Ханни перейдет в "Спартак" (3)
Вчера, 16:16
"Зенит-2" на сборе в Турции поменял соперников
"Зенит-2" на сборе в Турции поменял соперников
Вчера, 16:14
Эшли Янг выразил желание продлить контракт с "МЮ"
Эшли Янг выразил желание продлить контракт с "МЮ"
Вчера, 15:59
СМИ: вероятность перехода Квинси Промеса в "Саутгемптон" - 90% (54)
СМИ: вероятность перехода Квинси Промеса в "Саутгемптон" - 90% (54)
Вчера, 15:57
"Локомотив" поздравил Михаила Лысова с 20-летием (3)
"Локомотив" поздравил Михаила Лысова с 20-летием (3)
Вчера, 15:26
Гурам Аджоев: по Дзюбе и Новосельцеву пока ведутся переговоры (5)
Гурам Аджоев: по Дзюбе и Новосельцеву пока ведутся переговоры (5)
Вчера, 14:36
Денис Давыдов может перейти в "Грассхоппер" (15)
Денис Давыдов может перейти в "Грассхоппер" (15)
Вчера, 14:34
Гендиректор "Амкара": не думаем, что нас вызовут в комитет по этике за шутку про шоколадки
Гендиректор "Амкара": не думаем, что нас вызовут в комитет по этике за шутку про шоколадки
Вчера, 14:19
Софьян Ханни проходит медосмотр для "Спартака" (32)
Софьян Ханни проходит медосмотр для "Спартака" (32)
Вчера, 13:59
Игорь Гамула: Погребняк – игрок высокого класса, но "Ростов" не потянет его зарплату (3)
Игорь Гамула: Погребняк – игрок высокого класса, но "Ростов" не потянет его зарплату (3)
Вчера, 13:29
Агент: Караваева в "Динамо" точно не будет (6)
Агент: Караваева в "Динамо" точно не будет (6)
Вчера, 13:05
Андрей Созин: Муса для ЦСКА - это лучше, чем ничего (10)
Андрей Созин: Муса для ЦСКА - это лучше, чем ничего (10)
Фил Невилл: я не сексист, я живу правильно
Новый главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл извинился за публикации от 2012 года, которые британская пресса расценила как сексистские.
"Я должен извиниться. Мне не нравятся слова, которые я использовал. Я не сексист! Я живу правильно", - цитирует Невилла BBC.
Напомним, в январе 2012 года Невилл написал: "Когда я говорю "мужское утро", я думаю, что женщины заняты на кухнях и готовят".
"Я должен извиниться. Мне не нравятся слова, которые я использовал. Я не сексист! Я живу правильно", - цитирует Невилла BBC.
Напомним, в январе 2012 года Невилл написал: "Когда я говорю "мужское утро", я думаю, что женщины заняты на кухнях и готовят".
Напечатать
2
(1)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.