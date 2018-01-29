Джо Харт не хочет выступать за "Вест Хэм"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий за "Вест Хэм" на правах аренды, планирует сменить клуб, сообщает The Times.Голкипер недоволен своим положением в команде, так как потерял место в стартовом составе. Харт хочет перейти в команду, в составе которой он будет регулярно выходить на поле.