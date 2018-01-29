Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Юмор, анекдоты, байки
|papont
|Ситуация на юго-востоке Украины
|papont
|КБ-Гостевая
|Black Fox
|Феномен Грудинина или про выборы
|Corner
|Политика
|НетуЧерного
|Зенит
|bazetd
|Mузыка
|utekay
|LIVERPOOL FC
|краневутер
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:27
"Локомотив" не смог приобрести Гжегожа Крыховяка (2)
"Локомотив" не смог приобрести Гжегожа Крыховяка (2)
Вчера, 22:47
Лерой Сане повредил связки лодыжки в кубковом матче
Лерой Сане повредил связки лодыжки в кубковом матче
Вчера, 22:25
Переход Эдена Джеко в "Челси" сорвался (2)
Переход Эдена Джеко в "Челси" сорвался (2)
Вчера, 22:10
Жерар Пике: "Барселона" - это мой дом
Жерар Пике: "Барселона" - это мой дом
Вчера, 21:46
Икер Муниаин – Ляпорту: желаю самого лучшего! Люблю тебя, м*дак (2)
Икер Муниаин – Ляпорту: желаю самого лучшего! Люблю тебя, м*дак (2)
Вчера, 21:42
Джо Харт не хочет выступать за "Вест Хэм"
Джо Харт не хочет выступать за "Вест Хэм"
Вчера, 21:22
Фил Невилл: я не сексист, я живу правильно (2)
Фил Невилл: я не сексист, я живу правильно (2)
Вчера, 21:05
"Зенит" вернулся в Санкт-Петербург со сбора в ОАЭ
"Зенит" вернулся в Санкт-Петербург со сбора в ОАЭ
Вчера, 20:09
Эмерик Ляпорт покинул "Атлетик" (1)
Эмерик Ляпорт покинул "Атлетик" (1)
Вчера, 19:52
ЦСКА сыграл вничью против "Пяста" - 0:0 (19)
ЦСКА сыграл вничью против "Пяста" - 0:0 (19)
Вчера, 19:27
Рахман Баба станет игроком "Шальке"
Рахман Баба станет игроком "Шальке"
Вчера, 19:10
Артур Юсупов вернулся в расположение "Ростова"
Артур Юсупов вернулся в расположение "Ростова"
Вчера, 19:02
Дмитрий Тарасов обвенчался (3)
Дмитрий Тарасов обвенчался (3)
Вчера, 18:21
Дмитрий Сенников: Погребняк может вдохновить на успех "Ростов" или "Тосно", как в свое время "Локо" вдохновил Хапов (3)
Дмитрий Сенников: Погребняк может вдохновить на успех "Ростов" или "Тосно", как в свое время "Локо" вдохновил Хапов (3)
Вчера, 18:06
"Динамо" может расторгнуть контракт с Александром Сапетой (6)
"Динамо" может расторгнуть контракт с Александром Сапетой (6)
Вчера, 17:30
"Динамо" осталось уладить финансовые вопросы по трансферу Тетте (1)
"Динамо" осталось уладить финансовые вопросы по трансферу Тетте (1)
Вчера, 17:21
СМИ: Софьян Ханни подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года (15)
СМИ: Софьян Ханни подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года (15)
Вчера, 17:02
В "Андерлехте" подтвердили, что Ханни перейдет в "Спартак" (3)
В "Андерлехте" подтвердили, что Ханни перейдет в "Спартак" (3)
Вчера, 16:16
"Зенит-2" на сборе в Турции поменял соперников
"Зенит-2" на сборе в Турции поменял соперников
Вчера, 16:14
Эшли Янг выразил желание продлить контракт с "МЮ"
Эшли Янг выразил желание продлить контракт с "МЮ"
Вчера, 15:59
СМИ: вероятность перехода Квинси Промеса в "Саутгемптон" - 90% (54)
СМИ: вероятность перехода Квинси Промеса в "Саутгемптон" - 90% (54)
Вчера, 15:57
"Локомотив" поздравил Михаила Лысова с 20-летием (3)
"Локомотив" поздравил Михаила Лысова с 20-летием (3)
Вчера, 15:26
Гурам Аджоев: по Дзюбе и Новосельцеву пока ведутся переговоры (5)
Гурам Аджоев: по Дзюбе и Новосельцеву пока ведутся переговоры (5)
Вчера, 14:36
Денис Давыдов может перейти в "Грассхоппер" (15)
Денис Давыдов может перейти в "Грассхоппер" (15)
Вчера, 14:34
Гендиректор "Амкара": не думаем, что нас вызовут в комитет по этике за шутку про шоколадки
Гендиректор "Амкара": не думаем, что нас вызовут в комитет по этике за шутку про шоколадки
Вчера, 14:19
Софьян Ханни проходит медосмотр для "Спартака" (32)
Софьян Ханни проходит медосмотр для "Спартака" (32)
Вчера, 13:59
Игорь Гамула: Погребняк – игрок высокого класса, но "Ростов" не потянет его зарплату (3)
Игорь Гамула: Погребняк – игрок высокого класса, но "Ростов" не потянет его зарплату (3)
Вчера, 13:29
Агент: Караваева в "Динамо" точно не будет (6)
Агент: Караваева в "Динамо" точно не будет (6)
Вчера, 13:05
Андрей Созин: Муса для ЦСКА - это лучше, чем ничего (10)
Андрей Созин: Муса для ЦСКА - это лучше, чем ничего (10)
Джо Харт не хочет выступать за "Вест Хэм"
Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий за "Вест Хэм" на правах аренды, планирует сменить клуб, сообщает The Times.
Голкипер недоволен своим положением в команде, так как потерял место в стартовом составе. Харт хочет перейти в команду, в составе которой он будет регулярно выходить на поле.
Голкипер недоволен своим положением в команде, так как потерял место в стартовом составе. Харт хочет перейти в команду, в составе которой он будет регулярно выходить на поле.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.