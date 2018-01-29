Икер Муниаин – Ляпорту: желаю самого лучшего! Люблю тебя, м*дак

Полузащитник "Атлетика" Икер Муниаин прокомментировал уход из команды защитника Эмерика Ляпорта."Мне будет тебя не хватать… Всеобщий друг, брат и товарищ. Столько пережито вместе… Желаю тебе самого лучшего! Люблю тебя, м*дак" – написал футболист.Ляпорт продолжит карьеру в "Манчестер Сити".