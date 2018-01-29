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Икер Муниаин – Ляпорту: желаю самого лучшего! Люблю тебя, м*дак

Полузащитник "Атлетика" Икер Муниаин прокомментировал уход из команды защитника Эмерика Ляпорта.

"Мне будет тебя не хватать… Всеобщий друг, брат и товарищ. Столько пережито вместе… Желаю тебе самого лучшего! Люблю тебя, м*дак" – написал футболист.

Ляпорт продолжит карьеру в "Манчестер Сити".
Теги: Атлетик
Вчера, 21:46
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(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:30) #
  • 0
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Болеет за:
«Локомотив»
М*удак это вполне приемлемая характеристика человек в продвинутом европейском обществе, а вот слова шоколадка, негр, черный и прочие негативы являются абсолютно неприемлемыми. blush
Уроки современного языка и жаргона.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Ramzes Hamburg (Вчера, 21:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
Ахаха :))
Прямо так и сказал "м*дак" ? :))


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
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