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Жерар Пике: "Барселона" - это мой дом

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

Напомним, соглашение рассчитано до 2022 года.

"Барселона" - это мой дом. Очень рад, что продлил контракт. Здесь я мечтаю завершить свою карьеру. Другие команды меня не интересуют", - цитирует Пике официальный сайт клуба.
Теги: Пике Барселона
Вчера, 22:10
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