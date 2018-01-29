Жерар Пике: "Барселона" - это мой дом

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал подписание нового контракта с клубом.Напомним, соглашение рассчитано до 2022 года."Барселона" - это мой дом. Очень рад, что продлил контракт. Здесь я мечтаю завершить свою карьеру. Другие команды меня не интересуют", - цитирует Пике официальный сайт клуба.