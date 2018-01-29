Филиппе Коутиньо организовал прощальную вечеринку в Ливерпуле

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью, перешедший из "Ливерпуля" в "Барселону", прилетел в Англию, чтобы попрощаться со своими старыми партнерами.Бразилец организовал своим бывшим одноклубникам и тренерскому штабу прощальный ужин, сообщает Metro. Мероприятие состоится во вторник вечером.