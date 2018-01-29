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Филиппе Коутиньо организовал прощальную вечеринку в Ливерпуле

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью, перешедший из "Ливерпуля" в "Барселону", прилетел в Англию, чтобы попрощаться со своими старыми партнерами.

Бразилец организовал своим бывшим одноклубникам и тренерскому штабу прощальный ужин, сообщает Metro. Мероприятие состоится во вторник вечером.
Теги: Коутиньо Ливерпуль Барселона
Вчера, 23:28
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