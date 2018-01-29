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Усэйн Болт приступил к футбольным тренировкам в профессиональном клубе

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт тренируется с африканским клубом "Мамелоди Сандаунз".

Ранее в СМИ появились сообщения, что 31-летний ямаец может пополнить состав "Манчестер Юнайтед" или дортмундской "Боруссии".

Вчера, 23:57
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