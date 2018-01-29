Усэйн Болт приступил к футбольным тренировкам в профессиональном клубе

Here we go! Can the worlds fastest man keep up with the leagues most attacking team? #SchoolOfSpeed pic.twitter.com/cE6N3DbKJ0 — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) January 29, 2018

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт тренируется с африканским клубом "Мамелоди Сандаунз".Ранее в СМИ появились сообщения, что 31-летний ямаец может пополнить состав "Манчестер Юнайтед" или дортмундской "Боруссии".