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"Динамо" намерено расстаться с Сергеем Тереховым

"Динамо" планирует зимой избавиться от защитника Сергея Терехова, информирует "Матч ТВ".

Футболист не полетел с командой на второй сбор в Турцию и остался решать все вопросы по своей дальнейшей судьбе в Москве.
Теги: Динамо
Сегодня, 09:16
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