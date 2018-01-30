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Дэвид Бекхэм: мы хотим приглашать топовых европейских футболистов, многие мне уже звонили

Совладелец нового клуба МЛС "Майами" Дэвид Бекхэм рассказал о планах по развитию команды.

"За последние годы мне уже позвонили много топовых игроков, и они говорили: "Я в деле". В нашу команду мы хотим приглашать звездных европейских футболистов, но еще сильнее мы заинтересованы в доморощенных талантах. Будем строить современную академию.

Сегодня моя мечта сбылась. Этот день для нас особенный. Надеюсь, таким же он является и для жителей города. Майами, спасибо тебе большое", – цитирует Бекхэма Sky Sports.
Теги: Бекхэм
Сегодня, 09:24
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(2)
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Артемка...???


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:27) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Могу посоветовать Дениса Давыдова и Джано Ананидзе.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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