Дэвид Бекхэм: мы хотим приглашать топовых европейских футболистов, многие мне уже звонили

Совладелец нового клуба МЛС "Майами" Дэвид Бекхэм рассказал о планах по развитию команды."За последние годы мне уже позвонили много топовых игроков, и они говорили: "Я в деле". В нашу команду мы хотим приглашать звездных европейских футболистов, но еще сильнее мы заинтересованы в доморощенных талантах. Будем строить современную академию.Сегодня моя мечта сбылась. Этот день для нас особенный. Надеюсь, таким же он является и для жителей города. Майами, спасибо тебе большое", – цитирует Бекхэма Sky Sports.