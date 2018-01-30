Новости партнеров

Аарон Оланаре может покинуть ЦСКА и перебраться в MLS

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре может покинуть армейский клуб до перехода из "Лестера" форварда Ахмеда Мусы, информирует AOIFootball.

Сообщается, что 23-летний нигериец может продолжить карьеру в одной из команд чемпионата MLS.
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 10:01
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Англичанам сбагрить не получилось stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:49) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Одиссей
Цитата: anatolik189
Блин,а теперь кто будет забивать за коней?За три сезона забил 4 мяча в 22 играх!!!Да тому,кто его возьмёт надо доплатить за это!

stuck_out_tongue_closed_eyes Странно,почему ты так за коней переживаешь? Переживай лучше за своих шоколадок,которые собираются покинуть ваш клуб.

странно, что ты переживаешь, что кто то переживает за ослов. переживай за свой недоклуб и за магнит.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 11:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: anatolik189
Блин,а теперь кто будет забивать за коней?За три сезона забил 4 мяча в 22 играх!!!Да тому,кто его возьмёт надо доплатить за это!

stuck_out_tongue_closed_eyes Странно,почему ты так за коней переживаешь? Переживай лучше за своих шоколадок,которые собираются покинуть ваш клуб.
Регистрация: 20.02.2013
№7 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (2)

к сожалению не восстановился после травмы с техникой слабоват но не жадный часто играет в пас удачи ему может там пойдет
Регистрация: 21.01.2018
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже звонил бекхему


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:44) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Не велика потеря


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№4 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 10:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
неужто сбагрили
Регистрация: 21.05.2016
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 10:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а там бананы продают?)))


--------------------
"Спартак- чемпион!!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 10:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Блин,а теперь кто будет забивать за коней?За три сезона забил 4 мяча в 22 играх!!!Да тому,кто его возьмёт надо доплатить за это!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:09) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну и зря. Оланаре ещё проявит себя.....наверное ))


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.