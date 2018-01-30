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Станислав Черчесов: мы внимательно смотрим за нападающими, в том числе и за Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что внимательно следит за кандидатами на позицию нападающего, в том числе и за форвардом Артемом Дзюбой.

"Мы еще после Кубка конфедераций декларировали, что стоит вопрос, нужен нам высокий нападающий или нет, и второй вопрос - в каком состоянии.

Мы внимательно смотрим, кто в каком состоянии, всех знаем, тот же Дзюба у меня с 18 лет уже играл, поэтому я четко понимаю, что ему надо, чтобы он себя проявлял.

Мы не берем имена, а берем именно тех футболистов, которые понимают, куда и зачем пришли, что от них требуется и как себя вести, чтобы команда была командой", - передает слова Черчесова ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 24".
Теги: Черчесов Сборная России Дзюба
Сегодня, 10:13
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№3 Написал: Батька (Сегодня, 11:58) #
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  •  (1)

Куля за ним следить его болтный из состава выкинул ванной тряпкой )) теперь в зените 2 в ФНЛ будет падать)))
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:04) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Как он за Зюбой следит? В скайпе? Зюба не играет нигде...
бол Стас


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Motostrel (Сегодня, 10:15) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
следим и ржем над его трофеями - добавил саламыч


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дайте федуну поработать!
Регистрация: 17.06.2009
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