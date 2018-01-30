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Станислав Черчесов: после травмы Джикии у каждого защитника будет шанс заявить о себе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что после травмы защитника Георгия Джикии на вызов в сборную может рассчитывать любой игрок обороны.

"Спокойно к таким вещам относиться нельзя, но жизнь заставляет нас относиться к ним по-рабочему, в этот момент никаких мыслей нет. Сейчас идет подготовка, мы знаем, кто у нас в списках, смотрим за многими футболистами.

Посмотрим, кто куда перейдет, какие будут передвижения в трансферное окно, и из этого будем исходить. Футболистов, которые у нас были, мы знаем, у каждого будет шанс заявить о себе", - передает слова Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 10:51
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(1)
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
А что на Джикии крест поставили....

нужно быть идиотом чтобы добротному по Российским меркам прогрессирующему центральному защитнику загубить карьеру в 24 года, пусть лечится и восстанавливается


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"Спартак- чемпион!!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:30) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Стас не умеет передать мысль правильно. Хуле, не русский..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 11:23) #
  • +2
  •  (2)

Из русских только если Семенов из Терека остался и все


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
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