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Дмитрий Аленичев: хотелось бы, чтобы "Енисей" своей игрой согревал болельщиков

Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал о первом сборе в Турции.

"Ребята психологически уже устают, первый сбор всегда тяжёлый, но хорошо, что все с пониманием относятся к этой тяжёлой работе. Работоспособность футболистов высокая, ребята терпят, и меня это очень радует. После отпуска у всех эмоциональное состояние отличное. На следующем сборе мы уже больше уделим внимание технико-тактическим моментам, чтобы игроки быстрее вспоминали, как они должны играть.

Хочется в первую очередь, чтобы наша команда показывала, как минимум, такой же футбол, как в летне-осенней части чемпионата. Я думаю, нам это вполне по силам. Но, в принципе, останавливаться на достигнутом нельзя.

Мы находимся в верхней части турнирной таблицы, но прекрасно понимаем, что вся борьба впереди - в 13 турах. Нам ни в коем случае нельзя сбавлять обороты, а наоборот прибавлять и прибавлять. Считаю, что нам вполне по силам уже в мае решить ту задачу, которую мы поставили перед сезоном.

Практически каждый день мне приходят СМС из Красноярска, и я сам смотрю прогноз погоды. Конечно же, не хотелось бы попасть в такую ситуацию, когда на улице "-40". Конечно, здесь более приятные, более подходящие для работы условия.

Хотел бы красноярским болельщикам и вообще жителям Красноярска пожелать, чтобы "Енисей" как можно быстрее вернулся в Красноярск и своей игрой согревал всех без исключения болельщиков нашей команды", - передает слова Аленичева "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Теги: Енисей Аленичев
Сегодня, 11:28
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№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:55) #
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А что, Нац. достояние от Края уже отключилось?


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