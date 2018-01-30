На стадионе "Зенита" завершают замену газона

В рамках седьмого операционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия 2018" на стадионы ЧМ-2018 была посещена домашняя арена "Зенита" в Санкт-Петербурге.На стадионе в настоящее время заканчивают укладывать новый газон. Первая игра на обновлённом поле состоится 22 февраля, когда "Зенит" примет шотландский "Селтик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.Перед стартом ЧМ-2018 также планируется еще одна замена газона.