Анатолий Мещеряков: 6-8 миллионов евро - очень странная цифра за Оздоева

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию в СМИ об интересе клуба к игрокам "Рубина" Магомеду Оздоеву и Рифату Жемалетдинову.– Это внутренняя история. Рассказывали про разных игроков – кого-то нам совершенно необоснованно приписали в СМИ, кого-то мы действительно обсуждали. Но по крайней мере я фамилий Оздоева и Жемалетдинова от Юрия Павловича не слышал. Есть целый список футболистов, который определяет трансферный комитет клуба. В него входит не только главный тренер. Члены этого комитета по итогам совместной работы определяют приоритетные кандидатуры и выносят их на рассмотрение совета директоров. Кандидатуры Оздоева и Жемалетдинова до совета директоров не доходили. Я лишь в некоторых публичных источниках видел цифры, которые якобы хочет выручить за них "Рубин". Они странные.– Это очень странная цифра за Оздоева. При всем моем к нему уважении. Хотеть можно чего угодно. Но такие запросы выглядят очень странно.– Нет, был абсолютно нормальный и рутинный процесс. Честно говоря, я даже не знаю, кто агенты у Михаила. Всё решилось очень быстро и без скандалов. Очевидно, что сейчас все стороны, связанные с «Локомотивом», настроены на то, чтобы Лысов рос как игрок. В результате менеджмент нашел компромисс и с ним, и с его представителями. Думаю, это на пользу в первую очередь самому игроку, который в прошлом году заявил о себе и теперь должен продолжать расти.