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Валерий Карпин: Юсупов боец и трудяга, мы все рады его возвращению (фото)

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов в понедельник присоединился к своей команде на втором сборе в Турции. Напомним, 28-летний хавбек перенес операцию на связках.

"Мы все очень рады возвращению Артура. Он настоящий боец и трудяга, поэтому желаем ему скорее присоединиться к общей группе.

Пока же он будет заниматься индивидуально, мы будем внимательно следить за его состоянием", – сказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.


ФК "Ростов"
Теги: Карпин Юсупов Ростов
Сегодня, 12:05
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