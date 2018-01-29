Валерий Карпин: Юсупов боец и трудяга, мы все рады его возвращению (фото)

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов в понедельник присоединился к своей команде на втором сборе в Турции. Напомним, 28-летний хавбек перенес операцию на связках."Мы все очень рады возвращению Артура. Он настоящий боец и трудяга, поэтому желаем ему скорее присоединиться к общей группе.Пока же он будет заниматься индивидуально, мы будем внимательно следить за его состоянием", – сказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.