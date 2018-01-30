Михаил Вартапетов - Джикии: ребята в Марбелье работают и за тебя тоже

Давай, Джики, давай! Ребята в Марбелье работают и за тебя тоже! Все будет хорошо! pic.twitter.com/St8htQgjLX — Михаил Вартапетов (@mvartapetov) January 30, 2018

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов поддержал защитника команды Георгия Джикию, который повредил крестообразные связки колена."Давай, Джики, давай! Ребята в Марбелье работают и за тебя тоже! Все будет хорошо!" - написал Вартапетов в твиттере.