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Михаил Вартапетов - Джикии: ребята в Марбелье работают и за тебя тоже

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов поддержал защитника команды Георгия Джикию, который повредил крестообразные связки колена.

"Давай, Джики, давай! Ребята в Марбелье работают и за тебя тоже! Все будет хорошо!" - написал Вартапетов в твиттере.

Теги: Джикия Спартак
Вчера, 21:24
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