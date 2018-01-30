Пьер-Эмерик Обамеянг приехал на базу "Арсенала"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг приехал на тренировочную базу "Арсенала" для прохождения медосмотра перед готовящимся трансфером, передает Sky Sports.Сообщалось, что сумма трансфера составит 63 миллиона евро.