"Барселона" объявила о трансфере воспитанника академии "Арсенала"

Воспитанник академии "Арсенала" Маркус Макгуэйн, выступающий на позиции полузащитника, продолжит карьеру в "Барселоне Б", сообщает пресс-служба каталонцев.Соглашение с англичанином рассчитано на три года с возможностью продления еще на два, а сумма отступных составила 25 миллионов евро.Отметим, Макгуэйн провел два матча за основную команду "канониров".