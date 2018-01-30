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"Барселона" объявила о трансфере воспитанника академии "Арсенала"

Воспитанник академии "Арсенала" Маркус Макгуэйн, выступающий на позиции полузащитника, продолжит карьеру в "Барселоне Б", сообщает пресс-служба каталонцев.

Соглашение с англичанином рассчитано на три года с возможностью продления еще на два, а сумма отступных составила 25 миллионов евро.

Отметим, Макгуэйн провел два матча за основную команду "канониров".
Теги: Арсенал Барселона Трансферы
Вчера, 22:14
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