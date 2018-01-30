Рияд Марез попросил "Лестер" отпустить его в другой клуб

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез подал запрос руководству клуба о трансфере, сообщает Sky Sports.Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему футболисту проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал", а "Манчестер Сити", по данным СМИ, предложил за футболиста порядка 68 миллионов евро.