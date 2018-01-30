Карлос Самбрано подтвердил переход в киевское "Динамо"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано подтвердил, что продолжит карьеру в киевском "Динамо"."Я прошел медицинское обследование и подписал контракт на 4 года. Сейчас я в Мадриде, после чего отправлюсь в Марбелью, где начну тренироваться с новой командой. Это хороший контракт с большим клубом", - цитирует футболиста Libero.pe.