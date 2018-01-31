"Селтик" одержал победу над "Хартсом"

"Селтик" дома обыграл "Хартс" в матче 25-го тура чемпионата Шотландии. На 62-й минуте на поле вышел новичок клуба из Глазго, арендованный у "Челси", Чарли Мусонда.Чемпионат Шотландии. 25-й тур