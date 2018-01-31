Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Селтик" одержал победу над "Хартсом"

"Селтик" дома обыграл "Хартс" в матче 25-го тура чемпионата Шотландии. На 62-й минуте на поле вышел новичок клуба из Глазго, арендованный у "Челси", Чарли Мусонда.

Чемпионат Шотландии. 25-й тур

"Селтик" (Глазго) – "Хартc" (Эдинбург) – 3:1

Теги: Селтик
Сегодня, 08:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.