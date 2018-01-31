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Марк Бартра перешел из "Боруссии" в "Бетис" (фото)

Защитник Марк Бартра вернулся в чемпионат Испании. Экс-игрок "Барселоны" будет выступать в составе "Бетиса".

Дортмундская "Боруссия" объявила о трансфере своего футболиста в севильский клуб. Контракт Бартры с "Бетисом рассчитан до 2023 года.

Теги: Бартра Бетис Трансферы
Сегодня, 08:45
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 10:10) #
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Там не плохая банда собирается: Хоакин, Тельо, Гуардадо, вот теперь Бартра
Регистрация: 16.03.2009
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