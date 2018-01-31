Марк Бартра перешел из "Боруссии" в "Бетис" (фото)

Защитник Марк Бартра вернулся в чемпионат Испании. Экс-игрок "Барселоны" будет выступать в составе "Бетиса".Дортмундская "Боруссия" объявила о трансфере своего футболиста в севильский клуб. Контракт Бартры с "Бетисом рассчитан до 2023 года.